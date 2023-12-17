Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı CANLI İZLE | 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finali

Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı CANLI İZLE | 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finali

Tarihte bir ilk yaşanıyor. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde kozlarını paylaşıyor. Voleyboldaki Türk derbisinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, şampiyonluk için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:35
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Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank maçı CANLI İZLE | 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finali

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, final maçında karşı karşıya geliyor.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'ı 3-1, VakıfBank ise Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ECZACIBAŞI DYNAVIT- VAKIFBANK FİNAL MAÇI CANLI İZLE!

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set oynanıyor: Eczacıbaşı Dynavit 2-4 VakıfBank

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ECZACIBAŞI DYNAVIT- VAKIFBANK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı 14:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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