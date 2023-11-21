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Fenerbahçe Opet 3-0 Sarıyer Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. hafta kaşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:54
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Fenerbahçe Opet 3-0 Sarıyer Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Recep Karakoç

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L), Buse Ünal, Cansu Çetin, Ana Cristina, Ergül Eroğlu, Fetisova

SARIYER BELEDİYESPOR: Gizem Mısra Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Lee, Aleyna Vence, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L), Ceylan Arisan, Merve Nezir, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Karmen Aksoy, Simonenko

SETLER: 3-0 (25-14, 25-14, 25-14)

SÜRE: 64 dakika (21',22',21')

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi 9'uncu hafta maçında Sarıyer Belediyespor'u sahasında 3-0 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın setlerini 25-14'lük skorlarla kazandi.

Sarıyer Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde bir sonraki maçında 25 Kasım Cumartesi günü Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise 24 Kasım Cuma günü VakıfBank ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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