Vakıfbank 3-0 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET) Derbiyi Vakıfbank kazandı!

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i ağırladı. Sarı-siyahılar derbide rakibini 3-0 devirerek ligdeki 4. maçını da kazanmayı başardı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde galibiyet serisini sürdürüyor. Sezona 3'te 3 ile giren sarı-siyahlılar Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde Jordan Thompson 8 sayı kaydederken; VakıfBank 25-23 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-20 ile maçı 2-0'a getirdi. Son sette de rakibine şans tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-22 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank'ta Jordan Thompson 16, Zehra Güneş 12 sayıyla çift hanelere ulaştı. Gabi'nin 7 sayı kaydettiği mücadeleyi, Bahar Akbay ve Chiaka Ogbogu 5'er sayıyla tamamladı.

Giovanni Guidetti: "Taraftarlarımız düşmemize izin vermiyor"

VaıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti sarı-siyahlıların taraftarlarından övgüyle bahsederken, "Taraftarlarımızın önünde oynamak işimizi kolaylaştırıyor çünkü asla düşmemize izin vermiyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün özellikle teşekkür etmek istediğim oyuncularım da var. Örneğin İdil Naz (Başcan) bu tarz maçlarda çok tecrübesi olan bir isim olmamasına rağmen her hafta çok çalışıyor ve sahaya girdiği anda en kritik dokunuşları yaptı. Chiaka (Ogbogu) süre aldığında tecrübesini ortaya koydu. Kulübeden gelen Sarah (Van Aalen) ve Aleksia'ya (Karatuasu) da teşekkür ediyorum ve elbette ki ilk 6'daki oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sağlık ekibimiz de muhteşem iş çıkarttı. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Jordan Thompson: "Takımımla gurur duyuyorum"

VakıfBank'ın en skorer ismi olan Jordan Thompson karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum. Bugün çok sıkı bir mücadele vereceğimizi biliyorduk. Taraftarlarımızın da bizi bu kadar güzel desteklediği bir günde kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Cansu Özbay: "Takım oyunumuz bambaşka bir seviyede"

VakıfBank'ın yıldız pasörü Cansu Özbay ise, "Çok mutluyum. Sezonun başında bu tarz maçlar çok zor oluyor. Şu anda yeni bir takımız ancak sahaya koyduğumuz takım oyunu bambaşka bir seviyede. Eczacıbaşı Dynavit de çok iyi bir performans gösterdi ancak bugün daha çok savaşan bizdik" şeklinde konuştu.

VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 28 Ekim Cumartesi 18.00'de, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'a konuk olacak.

VAKIFBANK – ECZACIBAŞI DYNAVIT: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Bianka Busa 2, Bahar Akbay 5, Jordan Thompson 16, Gabi 7, Zehra Güneş 12, Ayça Aykaç (L), Aleksia Karutasu 2, İdil Naz Başcan, Chiaka Ogbogu 5

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande Baladın 14, Sinead Jack-Kisal 10, Elif Şahin, Irina Voronkova 6, Jovana Stevanovic 1, Tijana Boskovic 25, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek 1, Naz Aydemir Akyol 1,

SETLER: 25-23, 25-20, 25-22

SET SÜRELERİ: 29', 28', 31'