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Türkiye - ABD MAÇI CANLI İZLE | Paris Olimpiyat Elemeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Filenin Efeleri zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye - ABD maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 10:08 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 10:33
Türkiye - ABD MAÇI CANLI İZLE | Paris Olimpiyat Elemeleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Filenin Efeleri, 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - 1. SET SONUCU:

TÜRKİYE: 17 - ABD: 25

CANLI SKOR - 2. SET OYNANIYOR:

TÜRKİYE: 6 - ABD: 6

TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, ilk 2 maçında bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 kaydbetti

ABD grupta iki maçını kazandı.

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri maçı başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanıyor. kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.

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