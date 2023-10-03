Türkiye - ABD MAÇI CANLI İZLE | Paris Olimpiyat Elemeleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Filenin Efeleri, 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - 1. SET SONUCU: TÜRKİYE: 17 - ABD: 25

CANLI SKOR - 2. SET OYNANIYOR:

TÜRKİYE: 6 - ABD: 6

TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, ilk 2 maçında bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 kaydbetti

ABD grupta iki maçını kazandı.

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri maçı başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanıyor. kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.