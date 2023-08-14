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Şampiyon F.Bahçe sezonu açıyor

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluklarıyla noktalayan son şampiyon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına start veriyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Şampiyon F.Bahçe sezonu açıyor

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluklarıyla noktalayan son şampiyon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına start veriyor. Dün fiziksel testlerden geçen sarı-lacivertliler, kondisyon çalışmalarına başladı. Polonya Kadın Milli Takımını çalıştıran Başantrenör Stefano Lavarini'nin yokluğunda kondisyoner Bartosz Groffik, yardımcı antrenörler Andrea Mafrici ve Salih Tavacı yönetimindeki çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Yeni sezonun ilk idmanı bugün yapılacak.

GEÇMİŞ OLSUN CANSU

F.Bahçe Opet, Cansu Çetin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncunun muayenesinde böbrek enfeksiyonu tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Cansu'nun tedavisine başlandığı ifade edildi.

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