ABD - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, ABD - Polonya Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşmayla devam ediyor. Arlington'da yapılacak olan maç, College Park Center Stadyumu'nda oynanacak. Peki ABD - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ABD - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında yapılacak olan ABD - Polonya voleybol maçı, 16 Temmuz 2023 Pazar günü, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.
ABD - POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅ | İZLE
ASpor CANLI YAYIN