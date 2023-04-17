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Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nin ilk gününde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi. Finale yükselen Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ın rakibi oldu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 00:33 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 01:08
Ziraat Bankkart 2-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nin ilk gününde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe HDI Sigorta, finalde Halkbank'ın rakibi oldu.

İki ekip yarın saat 17.00'de başlayacak şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ozan Çağı Sarıkaya

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Peksen, Peric, Meljanac)

Setler: 25-27, 25-17, 25-16, 22-25, 13-15

Süre: 154 dakika (35,31,30,32,26)

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