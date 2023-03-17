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Voleybol'da haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Efeler Lig'inde 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü yapılacak. İşte haftanın programı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 09:44
Voleybol'da haftanın programı
Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Efeler Lig'inde 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü yapılacak.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak maçlarla başlarken AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları 19 Mart Pazar günü yapılacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları (Karaçayır)

17.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19 Mart Pazar:

14.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

19.00 Galatasaray HDI Sigort-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Efeler Ligi

19 Mart Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Ziraat Bankkart-Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI (TVF Başkent)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-TÜRŞAD (İzmir Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Murat Kocatürk)

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