Haberler Voleybol Türkiye-Sırbistan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları Sırbistan engelini aşamadı

Türkiye-Sırbistan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları Sırbistan engelini aşamadı

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan ile Polonya'da karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 20:47
Türkiye-Sırbistan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları Sırbistan engelini aşamadı

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)

Üçüncü sette Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım daha önce çeyrek finali garantilemişti.

İşte Filenin Sultanları'nın bulunduğu F Grubu'nda son puan durumu:

F GRUBU MAÇ GALİBİYET MAĞLUBİYET SETLER PUAN
SIRBİSTAN 9 9 0 27:2 26
ABD 9 7 2 21:11 20
TÜRKİYE 9 6 3 21:12 17
POLONYA 8 5 3 18:12 15
DOMİNİK CUM. 8 4 4 17:14 14
KANADA 8 4 4 14:16 12
TAYLAND 9 4 5 16:19 11
ALMANYA 8 3 5 12:17 10

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