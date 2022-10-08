Türkiye-Sırbistan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları Sırbistan engelini aşamadı

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.
İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)
Üçüncü sette Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.
A Milli Takım daha önce çeyrek finali garantilemişti.
İşte Filenin Sultanları'nın bulunduğu F Grubu'nda son puan durumu:
|F GRUBU
|MAÇ
|GALİBİYET
|MAĞLUBİYET
|SETLER
|PUAN
|SIRBİSTAN
|9
|9
|0
|27:2
|26
|ABD
|9
|7
|2
|21:11
|20
|TÜRKİYE
|9
|6
|3
|21:12
|17
|POLONYA
|8
|5
|3
|18:12
|15
|DOMİNİK CUM.
|8
|4
|4
|17:14
|14
|KANADA
|8
|4
|4
|14:16
|12
|TAYLAND
|9
|4
|5
|16:19
|11
|ALMANYA
|8
|3
|5
|12:17
|10