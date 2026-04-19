Ziraat Türkiye Kupası
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Bursaspor!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Bursaspor!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar mücadeleyi 5-1 kazandı ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi. İşte maçın detayları...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 17:12
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Bursaspor!

Trendyol Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, alt liglerden yükselişini sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı.

Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BİNLERCE KİŞİ KOREOGRAFİ YAPTI

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.

Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması!
Samsunspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Trabzonspor'dan 24 milyon Euro'luk atak! Sürpriz transfer operasyonu...
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
G.Saray'dan stopere bomba transfer!
Tedesco'ya beklenmedik talip! Yer yerinden oynayacak
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa sahasında galip! Kasımpaşa sahasında galip! 16:28
Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi 16:26
Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! 16:10
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 15:56
Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu 15:26
Saran'dan şampiyonluk açıklaması! Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 15:04
Daha Eski
G.Saray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! G.Saray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! 14:55
Manisa FK - Serik Belediyespor maçı bilgileri Manisa FK - Serik Belediyespor maçı bilgileri 14:47
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! 14:40
İstanbulspor - Sarıyer maçı bilgileri! İstanbulspor - Sarıyer maçı bilgileri! 14:37
Göztepe'den hakem tepkisi Göztepe'den hakem tepkisi 14:25
Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri 14:09