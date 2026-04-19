Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine gitmek isteyen taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine gitmek isteyen taraftarlarına uyarı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detayları duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 17:13
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine gitmek isteyen taraftarlarına uyarı

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü için toplam 2 bin 488 bilet ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilid:

"26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak GalatasarayFenerbahçe karşılaşması için Kulübümüze ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Kulübümüze tahsis edilen toplam deplasman tribünü bilet sayısı 2.488'dir. Yoğun talepler nedeniyle bilet dağıtımı taraftarlarımızın sezon boyunca takımımıza gösterdiği destek ve devamlılık esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir: 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak, 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir. Bilet talep toplama süreci, kulübün resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular; 20 Nisan Pazartesi saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı 2026 saat 09.00'da sona erecektir. Belirtilen süre sonrasında başvuru linki erişime kapatılacaktır. Tüm sürecin belirlenen kriterler doğrultusunda yürütüleceğini bilgilerinize sunarız."

G.Saray'a bedava 10 numara!
Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
G.Saray'dan stopere bomba transfer!
Kasımpaşa sahasında galip! Kasımpaşa sahasında galip! 16:28
Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi Trabzonspor’da Atay Aktuğ için anma töreni düzenlendi 16:26
Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! Sergen Yalçın'dan Toure açıklaması! 16:10
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 15:56
Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu Yankı Erel Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu 15:26
Saran'dan şampiyonluk açıklaması! Saran'dan şampiyonluk açıklaması! 15:04
Daha Eski
G.Saray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! G.Saray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! 14:55
Manisa FK - Serik Belediyespor maçı bilgileri Manisa FK - Serik Belediyespor maçı bilgileri 14:47
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! 14:40
İstanbulspor - Sarıyer maçı bilgileri! İstanbulspor - Sarıyer maçı bilgileri! 14:37
Göztepe'den hakem tepkisi Göztepe'den hakem tepkisi 14:25
Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri Bayern Münih - Stuttgart maçı bilgileri 14:09