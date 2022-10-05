Haberler Voleybol Türkiye-Kanada maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Türkiye-Kanada maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Kanada ile kozlarını paylaşıyor. 23 Eylül-15 Ekim arasında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarih yazmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, kazanmak için sahaya çıkıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 18:26 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 18:40
Türkiye-Kanada maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ikinci maçında Kanada ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Kanada maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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