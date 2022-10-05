Türkiye-Kanada maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ikinci maçında Kanada ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Kanada maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.