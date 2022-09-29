Türkiye - Hırvatistan: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Milliler, kazandıkları bu maçtan sonra gruptaki 3. galibiyetine ulaşmış ve son 16'ya çıkmayı garantilemiş oldu.

SETLER

1. Set Sonucu: 25-14

2. Set Sonucu: 25-12

3. Set Sonucu: 25-12

A Milli Voleybol Takımı'mız gruptaki son maçına 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya karşısında çıkacak.

Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2'lik skorla kaybetmiş, ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etmiş ve üçüncü maçında da Dominik Cumhuriyeti karşısında sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.