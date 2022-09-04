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TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Dünya Şampiyonası’nda heyecan devam ederken Filenin Efeleri, son 16 turunda ABD ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanal sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 13:01
TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda ABD ile karşılaşacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler, arama motorlarında Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Türkiye - ABD voleybol maçı hakkında merak edilen tüm detaylar...

TÜRKİYE - ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - ABD voleybol maçı 4 Eylül Pazar günü saat 18.30'da TRT1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FİLENİN EFELERİ TARİHTE İLK KEZ SON 16'DA

Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak karşılaşmada, İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.

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