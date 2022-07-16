Türkiye İtalya voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye İtalya maçı izle)

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet kazanmayı başardı. Final yolunu tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, sıradaki maçı Ankara'da İtalya ile oynuyor.
Filenin Sultanları bu maçı kazanarak adını finale yazdırmak istiyor.
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TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları yarı finalde İtalya ile eşleşti. Türkiye İtalya voleybol maçı 16 Temmuz saat 18.30'da başladı.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılıyor.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye İtalya voleybol maçı da 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da TRT 1 ekranlarından voleybol severlerle buluşuyor.