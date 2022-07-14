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Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye Tayland maçı izle)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi'nde Tayland ile çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Türkiye Tayland maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:25
Türkiye Tayland voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye Tayland maçı izle)

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet kazanmayı başardı. Final yolunu tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, sıradaki maçı Ankara'da Tayland ile oynuyor.

Filenin Sultanları bu maçı kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor.

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TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland voleybol maçı 14 Temmuz saat 18.30'da başladı.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılıyor.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye Tayland voleybol maçı da 14 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da TRT SPOR ekranlarından voleybol severlerle buluşuyor.

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