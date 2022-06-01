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Milliler dinlendi Olimpik anneler bir araya geldi A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Haydi Efeler
Milliler dinlendi Olimpik anneler bir araya geldi A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2022 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Müsabaka, 23.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yenmişti. Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
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