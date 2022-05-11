Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor! VakıfBank mı Fenerbahçe Opet mi?

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, 12 Mayıs Perşemba günü Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakaladı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin beşinci ve son maçını kazanacak takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Opet, yarın sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.