Sarı Melekler finale göz kırptı

F.Bahçe Opet, Sultanlar Ligi playoff 1-4 etabı mücadelesinin ilk maçında ağırladığı Eczacıbaşı Dynavit'e tek set verdi: 3-1. Sarı Melekler, 26 dakika süren ilk seti 25-19 alırken, ikinci seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü setten itibaren üstünlüğü ele alan F.Bahçe, 108 dakika süren mücadenin son iki setini de (25-18 ve 25-15) kazanıp seride 1-0 öne geçti. İkinci maç pazartesi akşamı Eczacıbaşı Dynavit'in sahasında oynanacak. 2 maçı kazanan finalde Vakıbank-THY galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.