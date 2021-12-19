Vakıfbank finalde

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı. Maça iyi başlayan VakıfBank, etkili servisleriyle ilk teknik molaya 12-8 önde girdi. Manşette zorlanan ve hücumda hatalar yapan Fenerlbahçe karşısında VakıfBank, Haak'ın skorer oyunuyla ilk seti 25-19 kazandı.



BAKAN KASAPOĞLU İZLEDİ

79 dakika süren mücadelenin diğer setlerini de (29-27 ve 25-23) alan Vakıfbank, adını bir kez daha finale yazdırdı. Vakıf- Bank, finalde bugün saat 18.30'da bu organizasyonun ve son şampiyon, İtalyan Imoco Volley ile karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında saat 15.00'te Brezilya ekibi Minas'la karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank-F.Bahçe Opet maçını salonda izledi.