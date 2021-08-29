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Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Gruplarda tüm maçları kazanan milliler, son 16 turunda Çekya ile karşılaşacak. D grubunu lider tamamlayan Türkiye maçı yenerek Polonya-Ukrayna maçının kazananını bekleyecek. Türkiye Çekya maçının yayın saati, kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:19
Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, bugün saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

GÖZLER POLONYA-UKRAYNA MAÇINDA!

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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