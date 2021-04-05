Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Final etabının ikinci maçında , 'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin final maçı çarşamba günü oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:10
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Yarı Finali'nde ile deplasmanda karşı karşıya gelen , karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak seride durumu eşitlemeyi başardı.

Karşılaşmanın birinci setine iyi başlarken, Eczacıbaşı VitrA, 'ün etkili defansıyla seti 25-23 kazandı. İkinci sette ise Fenerbahçe, teknik mola sonrasında farkı açarak skoru 25-20'yi getirerek seriyi 1-1 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, üçüncü seti de 25-19 kazanan taraf olurken, dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, 22-18 geriden gelip skoru 25-23 yaptı ve setlere eşitlik getirdi. Tie-break seti oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 19-17 kazanarak mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 33 sayı bulan Boskovic oldu. Yarı finalin üçüncü ve son karşılaşması 7 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek'te oynanacak.

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: , .
Fenerbahçe Opet: Kelsey, Dicle Nur, , , , Naz, Melis (L), , Bahar, , Aylin.
Eczacıbaşı VitrA: Hande, Ogbogu, Boskovic, , , Elif, (L), , Mirkovic, Fatma.
Setler: 2-3 (23-25, 25-20, 25-19, 23-25, 17-29)
Süre: 138 dakika (29, 27, 26, 30, 26)

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