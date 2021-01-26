Haberler Voleybol Fenerbahçe Opet - Nantes VB: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, dördüncü maçında Fransa’nın Nantes takımını 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerin ardından 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:25
Fenerbahçe Opet - Nantes VB: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, dördüncü maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti.

'nde üçüncü galibiyetine imza atan Fenerbahçe Opet'te 19, Kelsey 12, 11, 10, Babat 6 ve 1 sayıyla oynadı. Müsabakayı 19 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet'in Kübalı pasör çaprazı Melissa , maçın en değerli oyuncusu seçildi.

SALON: Mangin Beaulieu
HAKEMLER: (Portekiz), -Catherine Boulanger (Belçika)
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L)
VB NANTES: Alanko, Snyder, Sylves, Leyva, Kokkonen, Schad, Dekeukelaire (L), Roze (L) (Le Roux)
SETLER: 25-22, 25-16, 25-20
SÜRE: 74 dakika (24′,25′,25′)

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