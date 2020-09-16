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1-3 | Voleybol maç sonuçları

Voleybolda AXA 'nin 2. haftasında oynanan derbisini 'ı 3-1 mağlup eden kazandı. Mavi-beyazlılar böylece ligde çıktığı 2. maçtan da galip ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:35
Ziraat Bankkart 1-3 Halkbank | Voleybol maç sonuçları

Voleybolda AXA 'nin 2. haftasında oynanan derbisini 'ı 3-1 mağlup eden kazandı. Mavi-beyazlılar böylece ligde çıktığı 2. maçtan da galip ayrıldı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, , Ter Maat, Atanasov, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Çağatay Kır, , Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken, )

HALKBANK: Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)

SETLER: 25-22, 22-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 109 dakika (28, 28, 26, 27)


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