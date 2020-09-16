Ziraat Bankkart 1-3 Halkbank | Voleybol maç sonuçları

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında oynanan Ankara derbisini Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Halkbank kazandı. Mavi-beyazlılar böylece ligde çıktığı 2. maçtan da galip ayrıldı.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

ZİRAAT BANKKART: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Muhammed Ertuğrul, Mustafa Cervatoğlu (Çağatay Kır, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Yusuf Eken, Halil İbrahim Yücel)

HALKBANK: Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram)

SETLER: 25-22, 22-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 109 dakika (28, 28, 26, 27)