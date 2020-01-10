MAÇ SONUCU | Türkiye 3 - 2 Belçika | Filenin Sultanları yarı finalde

Hollanda'da devam eden 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika'yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grubunu 6 puanla ikinci sırada bitiren Millilerimiz, 2012 ve 2016'nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesini aldı.

Omnisport Salonu'nda oynanan mücadelede Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika gibi yakın ülkelerden gelen vatandaşlarımız, millilerimizi yalnız bırakmadı.

Millilerimizde; Meryem Boz 26, Hande Baladın 20, Eda Erdem Dündar 15, Meliha İsmailoğlu 14 ve Zehra Güneş 11 sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldular.







Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Polonya – Azerbaycan karşılaşmasının ardından belli olacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA: 3-2

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Naz, Tuğba)

BELÇİKA: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens, Ruysschaert (L) (Lemmens, Guilliams, Stragier, Van Avermaet)

SETLER: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10

SÜRE: 122 dakika (26,23,27,30,16)



