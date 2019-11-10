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10 Kasım 2019, Pazar
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Filede heyecan sürüyor

Filede heyecan sürüyor

'nde dört karşılaşma oynandı: Beşiktaş-THY: 0-3, F.Bahçe-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları- Yeşilyurt: 3-1, Eczacıbaşı-Aydın: 3-0. Efeler Ligi'nde bugün: 14.00: Sorgunİnegöl, Ziraat-Plevne, İBB-Arhavi, 16.00: Bursa-F.Bahçe, 17.00: Arkas-G.Saray.

Sultanlar Ligi'nde dört karşılaşma oynandı: Beşiktaş-THY: 0-3, F.Bahçe-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları- Yeşilyurt: 3-1, Eczacıbaşı-Aydın: 3-0. Efeler Ligi'nde bugün: 14.00: Sorgunİnegöl, Ziraat-Plevne, İBB-Arhavi, 16.00: Bursa-F.Bahçe, 17.00: Arkas-G.Saray.

  1. 10.11.2019
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