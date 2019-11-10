Filede heyecan sürüyor
Sultanlar Ligi'nde dört karşılaşma oynandı: Beşiktaş-THY: 0-3, F.Bahçe-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları- Yeşilyurt: 3-1, Eczacıbaşı-Aydın: 3-0. Efeler Ligi'nde bugün: 14.00: Sorgunİnegöl, Ziraat-Plevne, İBB-Arhavi, 16.00: Bursa-F.Bahçe, 17.00: Arkas-G.Saray.
Sultanlar Ligi'nde dört karşılaşma oynandı: Beşiktaş-THY: 0-3, F.Bahçe-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları- Yeşilyurt: 3-1, Eczacıbaşı-Aydın: 3-0. Efeler Ligi'nde bugün: 14.00: Sorgunİnegöl, Ziraat-Plevne, İBB-Arhavi, 16.00: Bursa-F.Bahçe, 17.00: Arkas-G.Saray.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Filede heyecan sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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