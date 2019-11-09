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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Voleybolda olaylı derbisi

Voleybolda olaylı İzmir derbisi

Voleybol Kadınlar 1. Lig 5. haftasında oynanan - derbisinde çıkan olaylar sebebiyle ilk set bitmeden tribünler boşaltıldı.

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde ve , derbisinde karşı karşıya geldi. Maçta iki takım taraftarı kendilerine ayrılan tribünü doldururken, ilk setin sonuna doğru skor Karşıyaka lehine 25-24 iken sahaya iki kez yabancı madde atılmasından sonra uyarı anonsları yapıldı.

Sahadaki sporcular tribünlere 'sakin olun' uyarısı yaptı. Uyarılar fayda etmedi ve 3 anons sonrasında hakemler soyunma odasının yolunu tuttu. Hakemler yaklaşık 2 saatin ardından tribünleri boşaltma kararı aldı. Uzun süre duran oyun, tribünlerinin boşaltılmasından sonra devam etti.

  1. 09.11.2019
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