Voleybolda Kayseri derbisi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Voleybolda Kayseri derbisi

Voleybolda derbisi

Voleybolda Kayseri derbisi

Voleybol 2. 3.Grupta mücadele eden ile ligin 4.haftasında derbisinde karşı karşıya gelecekler.

Türkiye Voleybol 2. 3.Grupta ligin 4.haftası derbisine sahne olacak. Sezon iyi bir başlangıç yapan ile sezona kötü başlangıç yapan arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma Develi'de oynanacak. 10 Kasım 2019 Pazar günü develi Spor Salonunda oynanan olan Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor müsabakası saat 14.30'da başlayacak.

3'de 3 yaparak liderlik koltuğunda yer alan Melikgazi Belediyespor, Develi Belediyespor'u yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Develi Belediyespor sahasında ve taraftarı önünde Melikgazi Belediyespor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

  1. 08.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Voleybolda Kayseri derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN