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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Genç milli voleybolcular yenilgisiz şampiyon oldu

Genç milli voleybolcular yenilgisiz şampiyon oldu

, Altı 'nda namağlup şampiyon oldu. 5 oyuncu "rüya takım"a seçildi.

Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'nın Ferizaj kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı 'nda Türkiye, son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-16, 25-12, 25-14'lik setlerle 3-0 mağlup eden milliler, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:

1. Türkiye

2. Romanya

3. Kuzey Makedonya

4. Arnavutluk

5. Karadağ

6. Kosova

5 OYUNCU "RÜYA TAKIM"DA

Yenilgisiz şampiyon olan 5 voleybolcu "rüya takım"a seçildi.

Millilerden Ahmet Tümer turnuvada "En İyi Orta Oyuncu", Mirza Lagumdzija "En İyi Smaçör", Kaan Gürbüz "En İyi Pasör Çaprazı", Doruk Daioğlu "En İyi Libero" ve Ramazan Efe Mandıracı "En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

  1. 11.07.2019
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