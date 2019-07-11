Genç milli voleybolcular yenilgisiz şampiyon oldu
Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu. Milli takımdan 5 oyuncu "rüya takım"a seçildi.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın Ferizaj kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-16, 25-12, 25-14'lik setlerle 3-0 mağlup eden milliler, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:
1. Türkiye
2. Romanya
3. Kuzey Makedonya
4. Arnavutluk
5. Karadağ
6. Kosova
5 OYUNCU "RÜYA TAKIM"DA
Yenilgisiz şampiyon olan milli takımdan 5 voleybolcu "rüya takım"a seçildi.
Millilerden Ahmet Tümer turnuvada "En İyi Orta Oyuncu", Mirza Lagumdzija "En İyi Smaçör", Kaan Gürbüz "En İyi Pasör Çaprazı", Doruk Daioğlu "En İyi Libero" ve Ramazan Efe Mandıracı "En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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