Guidetti:Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Guidetti:Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız

    Guidetti:Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız" - Milli Takım Kaptanı Dündar: "Osaka'da zorlu karşılaşmalar oynayacağız. Bu oynayacağımız karşılaşmalara kendimizi hazırlamalıyız"

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda artık Osaka'da oynayacakları ikinci tur maçlarına odaklanacaklarını söyledi.

    Başantrenör Guidetti ve milli takımın kaptanı Dündar, B Grubu'nda 25-15, 25-14, 23-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanarak ikinci tura yükseldikleri maçını değerlendirdi.

    karşısında iyi oynadıklarını belirten Giovanni Guidetti, "Maçtan 3 puanla ayrıldık ama üçüncü sette oynadığımız oyundan memnun değilim. Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız. ve 'a karşı iyi bir oyun sergiledik ama ve karşısında daha iyi mücadele edebilirdik. Blok-defans kurgumuzu ve hücumlardaki etkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Takım kaptanı Dündar ise üçüncü set dışında iyi oynadıklarını ve sahada kendi ritimlerini bulduklarını vurguladı.

    Grubu 3. sırada tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Eda Erdem Dündar, "Şimdi 2. tur karşılaşmaları için Osaka'ya gideceğiz. Osaka'da zorlu karşılaşmalar oynayacağız. Bu oynayacağımız karşılaşmalara kendimizi hazırlamalıyız. Bugünkü rakibimiz Küba'nın gerçekten yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir kadroya sahipler ama önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara gelebilirler. Rakibimizi de oynadığı oyundan ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.


    1. 4.10.2018 15:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Guidetti:Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN