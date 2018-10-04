Guidetti:Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız" - Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar: "Osaka'da zorlu karşılaşmalar oynayacağız. Bu oynayacağımız karşılaşmalara kendimizi hazırlamalıyız"
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda artık Osaka'da oynayacakları ikinci tur maçlarına odaklanacaklarını söyledi.
Başantrenör Guidetti ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, B Grubu'nda 25-15, 25-14, 23-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 kazanarak ikinci tura yükseldikleri Küba maçını değerlendirdi.
Küba karşısında iyi oynadıklarını belirten Giovanni Guidetti, "Maçtan 3 puanla ayrıldık ama üçüncü sette oynadığımız oyundan memnun değilim. Osaka'da oynayacağımız karşılaşmalara odaklanacağız. Kanada ve Bulgaristan'a karşı iyi bir oyun sergiledik ama İtalya ve Çin karşısında daha iyi mücadele edebilirdik. Blok-defans kurgumuzu ve hücumlardaki etkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise üçüncü set dışında iyi oynadıklarını ve sahada kendi ritimlerini bulduklarını vurguladı.
Grubu 3. sırada tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Eda Erdem Dündar, "Şimdi 2. tur karşılaşmaları için Osaka'ya gideceğiz. Osaka'da zorlu karşılaşmalar oynayacağız. Bu oynayacağımız karşılaşmalara kendimizi hazırlamalıyız. Bugünkü rakibimiz Küba'nın gerçekten yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir kadroya sahipler ama önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara gelebilirler. Rakibimizi de oynadığı oyundan ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.
- 4.10.2018 15:35
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