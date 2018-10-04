Galatasarayda ikinci Tolga Ciğerci vakası! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Eren Derdiyok'un Porto karşılaşmasında 18 kişilik kadroya neden alınmadığı belli oldu.
4 Ekim 2018 Perşembe, 15:18:47
Güncelleme: 15:19:37
Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Galatasaray'da MR'ı temiz çıkıp da ağrıları devam eden futbolculara Eren Derdiyok da eklendi. Golcü futbolcunun bu durumu teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.
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Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Bu konuda ilk örnek Tolga Ciğerci idi. Sarı-kırmızılılar, basına kapalı yapılan antrenmanları medyaya sunarken, "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" ifadesiyle Tolga'nın üzerini çizmişti.
Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Buna benzer bir durum da Serdar Aziz'de yaşandı. Sağlık ekibinin sağlam raporuna rağmen başarılı savunmacı ağrıları bulunduğunu ifade etti. Bu duruma kızan Terim de milli stoperi kadro dışı bıraktı.
Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Son olarak Portekiz'e götürülen Eren Derdiyok, sol üst adalesindeki ezilme sonrasında MR'a girdi, temiz çıktı.
Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Önceki günkü çalışmaya da özel bir taytla çıkan Eren, yine ağrılarından şikayet edince Terim tarafından kadro dışı bırakıldı.
Galatasaray'da ikinci Tolga Ciğerci vakası!
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Eren'in yokluğunda Sinan Gümüş'ü forvette oynatırken, üç hücumcuyla gol aradı. (Milliyet)