Altay işi kolayladı

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde kendisi gibi lige tutunma savaşı veren rakiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük oranda garantiledi. Altay ligde bu hafta deplasmanda Nazilli Spor ile oynanması gereken müsabakada 3-0 hükmen galip sayılacak. Altay, hükmen galibiyet sonrası son haftaya 25 puanla girecek.