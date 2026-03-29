Karşıyaka avantaj arıyor

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
3. Lig 4'üncü Grup'ta Play- Off'u garantileyen Karşıyaka bugün normal sezonun finali gibi mücadelede ikincilik için çekiştiği Eskişehirspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu mücadeleyi kazanan takım bitime 3 maç kala grup ikinciliği ve Play-Off'ta saha avantajı için büyük fırsat yakalayacak.