Yönetim peşinde

Altay'da Başkan Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanlı, “Sayın Özgür Ekmekçioğlu’na verdiğimiz süre doldu. Er ya da geç adalet sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.
Altay'da Başkan Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanlı, "Sayın Özgür Ekmekçioğlu'na verdiğimiz süre doldu. Er ya da geç adalet sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.