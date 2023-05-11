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Kestel-Turgutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutlu bugün erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Kestelspor'a konuk olacak. 15.00'te başlayacak. 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Kestel-Turgutlu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutlu bugün erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Kestelspor'a konuk olacak. 15.00'te başlayacak. 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti.
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