Kestel-Turgutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutlu bugün erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Kestelspor'a konuk olacak. 15.00'te başlayacak. 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutlu bugün erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Kestelspor'a konuk olacak. 15.00'te başlayacak. 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti.