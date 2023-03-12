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TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor otobüsü kaza yaptı! 2'si ağır 14 yaralı...

Alanya Kestelspor otobüsü sabah 05.30 sıralarında Ulaş Dinlenme Tesisleri’nin önünde kaza yaptı. Futbolcuların bulunduğu otobüs, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmasıyla yan yattı. İşte haberin ayrıntıları...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 12:03
TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor otobüsü kaza yaptı! 2'si ağır 14 yaralı...

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un otobüsü sabah 05.30 sıralarında Alanya yakınlarındaki Ulaş Dinlenme Tesisleri'nin önünde kaza yaptı.

Futbolcuların bulunduğu otobüs, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmasıyla yan yattı. Daha sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından oyuncular, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından 2'si ağır 14 oyuncunun yaralandığı belirtildi.

"AMELİYATA ALINDILAR"

Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur yaşanan kazanın ardından A Spor'a şunları söyledi: "Kaza biraz ağır oldu ama şükürler olsun can kaybımız yok. Oyuncularımızın ve teknik heyetteki hocalarımızın tedavileri sürüyor. Bir oyuncumuz Antalya'da, diğer bir oyuncumuz ise burada ameliyata alındı."

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