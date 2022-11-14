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Karşıyaka'da Emre patlama yaptı

Karşıyaka'da sezon başında takımın en önemli transferi olarak kadroya katılıp ilk haftalarda bekleneni veremeyen santrfor Emre Gemici patlama yaptı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:21
Karşıyaka'da Emre patlama yaptı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışında ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da sezon başında takımın en önemli transferi olarak kadroya katılıp ilk haftalarda bekleneni veremeyen santrfor Emre Gemici patlama yaptı.

Karşıyaka'ya gelmeden önce Malatya Yeşilyurt Bld ve İskenderunspor'da son iki sezonda tam 44 gol atan Emre, Karşıyaka'da tutuk kaldı. Bazı haftalarda yedek kalıp yeşil-kırmızılı formayla ilk 10 maçta 2 gol atabilen 28 yaşındaki futbolcu son dönemde form tuttu.

Geçen hafta Yomraspor deplasmanında Recep'e yaptığı asistle 1-0'lık galibiyete büyük katkı veren Emre, Amasyaspor FK önünde de kritik 3 puanı getiren isim oldu. Fatih Taşdelen'in sakatlığında takımın tek hücum silahı olan Emre, 1 dakika içinde 1 gol ve çalımlarla ceza sahasına girip 2 rakibin arasından İhsan Furkan'a yaptığı usta işi asistle Amasya'nın kilidini çözdü.

Toplam 3 gole ulaşırken gollerinin yanında asistleriyle de takıma önemli katkı sağlayan yıldız futbolcu ligde kalan haftalar öncesi güven verdi. Karşıyaka'da haftaya cumartesi günü BC Group Ağrı 1970 Spor'la oynanacak deplasman maçı öncesi Metin sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Amasya mücadelesinin son anlarında sakatlanıp sedyeyle sahadan çıkan Recep'in ise yetişmesi bekleniyor. İzmir ekibi Ağrı sınavının ardından grupta 23 Kasım Çarşamba günü de Çatalcaspor'u ağırlayacak.

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