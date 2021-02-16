Haberler TFF 3. Lig 3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor kaza geçirdi!

ekibi kaza geçirdi!

Misli.com 1. Grup takımlarından 'un takım otobüsü, deplasmanında giderken kaza yaptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 11:31
3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor kaza geçirdi!

Misli.com 1. Grup takımlarından , deplasmanında giderken yakınlarında kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralıların olduğu belirtildi.

'de yaşandığı ifade edilen kazada korkulan olmadı. Valisi , otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

ORDUSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

, kaza geçiren Fatsa Belediyespor içib sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.

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