3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor kaza geçirdi!

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya FK deplasmanında giderken Ankara yakınlarında kaza geçirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralıların olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de yaşandığı ifade edilen kazada korkulan olmadı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, otobüstekilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Takımı taşıyan otobüs devrilirken teknik heyet ve futbolcuların dışarı çıktığı görüldü.

ORDUSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Orduspor Kulübü, kaza geçiren Fatsa Belediyespor içib sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizi 3.lig'de temsil eden Fatsa Belediyespor kulübünün deplasmana giderken Kırıkkale'de kaza geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatsa Belediyespor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazada yaralanan kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.

