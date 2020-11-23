Karşıyaka Arhavispor ile erteleme maçında!

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başından beri süren 8 maçlık yenilmezlik serisini lider Somaspor önünde kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Karşıyaka, 24 Kasım Salı günü erteleme maçında Arhavispor'u ağırlayacak.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. 12 Kasım'da oynanması gereken maç rakip takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Ligde liderlik için çıktığı maçta Somaspor'a yenilince zirve koltuğunu koruyan rakibinin 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçları eksik Arhavi ise 4 puanla düşme hattında bulunuyor. Grupta son 3 maçını kazanamayan, bu karşılaşmanın ardından hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Karşıyaka, galip gelerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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