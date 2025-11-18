CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümit Milliler Litvanya'da kazandı!

Ümit Milliler Litvanya’da kazandı!

2027 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Türkiye U21, deplasmanda Litvanya’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı iki golle Ali Habeşoğlu oldu.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 20:56
Ümit Milliler Litvanya’da kazandı!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, zorlandığı mücadeleyi Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, henüz 1. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının geri kalan bölümünde skor değişmedi.

Ev sahibi Litvanya, ikinci yarıda oyunu dengelemeyi başardı ve 75. dakikada Domantas Sluta ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Türkiye'nin cevabı gecikmedi. Sadece bir dakika sonra sahneye yeniden Ali Habeşoğlu çıktı ve 76. dakikada attığı golle Ümit Milliler'i tekrar üstünlüğe taşıdı.

Kalan bölümde skoru korumayı başaran Türkiye, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve elemelerde kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Türkiye puanını 11'e yükseltti. Litvanya ise 1 puanda kaldı.

