Ümit Milliler Litvanya’da kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında deplasmanda Litvanya ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, zorlandığı mücadeleyi Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, henüz 1. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının geri kalan bölümünde skor değişmedi.

Ev sahibi Litvanya, ikinci yarıda oyunu dengelemeyi başardı ve 75. dakikada Domantas Sluta ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak Türkiye'nin cevabı gecikmedi. Sadece bir dakika sonra sahneye yeniden Ali Habeşoğlu çıktı ve 76. dakikada attığı golle Ümit Milliler'i tekrar üstünlüğe taşıdı.

Kalan bölümde skoru korumayı başaran Türkiye, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve elemelerde kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Türkiye puanını 11'e yükseltti. Litvanya ise 1 puanda kaldı.