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Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ve Polonya maçlarının aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ve 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:17
Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ve Polonya maçlarının aday kadrosu açıklandı

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Wyndham Grand İstanbul Europe Hotel'de toplanacak.

Ümit Milli Takımımız, 14 Kasım Pazartesi günü karşılaşmaların oynanacağı Hırvatistan'a gidecek ve çalışmalarını Pula şehrinde gerçekleştirecek.

Ümit Milli Takımımızın Avusturya ve Polonya karşılaşmaları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Serhat Öztaşdelen (Altınordu)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender EH), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

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