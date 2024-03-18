Türkiye U19 - Romanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa U19 Şampiyonası

Türkiye U19 - Romanya U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu üçüncü maçında Türkiye U19 ile Romanya U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Romanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - ROMANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Romanya U19 maçı 19 Mart Salı günü saat 14:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

Kaleciler: Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Berkant Gedikli (Rot Weiss Essen), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Efe Arda Koyuncu (RAMS Başakşehir FK), Furkan Çolak (Eyüpspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Murat Arda Ayhan (Derince Belediyespor), Ayman Emran Gulasi (FC Schalke 04), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Kaan Inanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen)