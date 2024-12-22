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Haberler Türkiye Basketbol Ligi Bahçeşehir Koleji 70-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçeşehir Koleji 70-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 22:31
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Bahçeşehir Koleji 70-82 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

İlk çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun 23-16 üstünlüğüyle sona eren mücadelede, devreye Sarı-lacivertlilerin 44-34 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü çeyreği de 65-53'lük üstünlükle tamamlayan Fenerbahçe Beko, 82-70'lik skorla galibiyeti elde etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Bahçeşehir Koleji ise 11. maçında 6. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan 22 sayı atan Nicolo Melli oldu.

Bahçeşehir Koleji'nde ise 20 sayı ile oynayan Axel Bouteille takımının en skorer ismi oldu.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, ligdeki liderlik mücadelesini sürdürdü.

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