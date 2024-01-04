Haberler Transfer TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı. Öncelikli olarak sol bek arayışında olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Berkay Yılmaz'la anlaştı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:13 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:17
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Sarı-kırmızılılarda ilk takviye sol bek hattına yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Aslan, aradığı ismi Almanya'da buldu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç yıldızla el sıkıştı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Savunmanın solunda bu sezon büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu bölgeyi gurbetçi genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Freiburg'un 18 yaşındaki oyuncusu Berkay Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Freiburg'a daha önce resmi teklifte bulunan Galatasaray'ın, Alman ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Berkay Yılmaz'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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