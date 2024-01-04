TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Berkay Yılmaz'la anlaştı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı. Öncelikli olarak sol bek arayışında olan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Berkay Yılmaz'la anlaştı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:13 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:17
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Galatasaray, Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç yıldızla el sıkıştı. İşte detaylar...
Savunmanın solunda bu sezon büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu bölgeyi gurbetçi genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Freiburg'un 18 yaşındaki oyuncusu Berkay Yılmaz ile karşılıklı anlaşmaya vardı.
Freiburg'a daha önce resmi teklifte bulunan Galatasaray'ın, Alman ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Berkay Yılmaz'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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