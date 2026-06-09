Roma'dan Trabzonspor'a Artem Dovbyk yanıtı!

Trabzonspor transferde rotayı golcüye çevirdi. Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Benfica'dan Cabral, Atalanta'dan Malinovsky ve Vitoria Guimaraes'den Saviolo'yu resmin kadrosuna katan bordo-mavili takımda sıra santrfor hamlesine geldi. Yönetim, Roma forması giyen Ukraynalı futbolcu Artem Dovbyk için ilk girişimlerini yaptı. Ancak İtalyan basınına göre bu ilk girişim sonuçsuz kaldı ve yapılan 10 milyon euro'luk teklif Roma tarafından reddedildi. Karadeniz devinin 28 yaşındaki gol makinesi için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

1.89 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon uyluk sakatlığı nedeniyle 18 maçta oynadı. Dovbyk bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine 2 hafta kala süre almayı başardı.

41 MİLYON EUROYA GELDİ

Roma'nın, Girona'dan 41 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcuyu düşük bir maliyetle bırakmak istemediği öğrenildi. Dovbyk'ın Roma ile sözleşmesi 2029'da bitecek. Bu sezon Roma'da 18 maça çıkan ve 3 gol ile 2 asist ereten 28 yaşındaki golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

Artem Dovbyk, kariyeri boyunca 3 kez gol krallığı yaşadı. 28 yaşındaki forvet, 2023- 24 sezonunda Girona formasıyla La Liga'da 24 gol atarak kral olurken, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında da Dnipro'da iken Ukrayna'da gol krallığına erişmişti.