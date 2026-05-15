CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kupada Fırtına

Kupada Fırtına

Bordo-mavililer, son 6 yılda 4'üncü kez finale çıkmayı başardı. Üst üste üçüncü kez kupada şampiyonluk maçına çıkacak Karadeniz devi, son zaferini 2020'de yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Kupada Fırtına

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale kalan Trabzonspor başarısıyla öne çıkıyor. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda son 6 yılda 4'üncü kez adını finale yazdırdı. Karadeniz devi son 3 sezonda finalist olmayı başararak dikkat çekti. Son şampiyonluğunu 2020 yılında Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek yaşayan Fırtına, 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor'u devirip bir zafer daha kazanmayı amaçlıyor. Trabzonspor, kupa özlemine de son vermeyi planlıyor.

18. KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Bordo-mavili kulüp, kupa tarihinde bugüne kadar 9 şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor sırasıyla; 1977, 1978, 1984, 1992, 1995, 2003,

2004, 2010 ve 2020'de kupayı müzesine götürdü. Karadeniz devi, gelecek hafta Konyaspor finalinden galip çıkarak 10. kez şampiyon olmak istiyor. Ayrıca toplamda 18. kez adını finale yazdıran Trabzonspor, daha önce 8 kez de ikincilikle yetindi. Son iki sezonda finalde Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden bordo- mavili takım, artık final şanssızlığını bitirmek istiyor.

ANTALYA'DA SEVİNMİŞTİ

Trabzonspor daha önce Antalya'da bir kez kupa finaline çıktı. 2002- 2003 sezonunda Antalya'da Gençlerbirliği'ne karşı final mücadelesinde boy gösteren bordo-mavililer, 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak şampiyon olmuştu.

NWAKAEME KAZANMIŞTI

Türkiye Kupası'nda son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda yaşayan Trabzonspor'da o dönemki kadrodan Anthony Nwakaeme yer alıyor. 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenen Fırtına'da Nijeryalı yıldız kadroda bulunuyordu.

TEKKE İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde Trabzonspor formasıyla iki kez Türkiye Kupası kazanan Fatih Tekke, şimdi teknik direktör olarak aynı başarıyı elde etmek istiyor. Bordo-mavili takımın başında ikinci kez kupa finaline kalan Tekke, bu defa şampiyonluk yaşamak ve hocalık kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Yıldırım ve Safi'den İtalya çıkarması!
Galatasaray'a transfer müjdesi!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Jesus bombası!
İşte Hakan Safi'nin yeni hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe sözleri! Icardi'den F.Bahçe sözleri! 01:46
Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! 01:46
Galatasaray'a transfer müjdesi! Galatasaray'a transfer müjdesi! 01:46
F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! 01:46
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! 01:45
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 01:45
Daha Eski
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 01:45
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 01:45
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 01:45
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 01:45
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 01:45
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 01:45