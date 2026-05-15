Kupada Fırtına

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale kalan Trabzonspor başarısıyla öne çıkıyor. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda son 6 yılda 4'üncü kez adını finale yazdırdı. Karadeniz devi son 3 sezonda finalist olmayı başararak dikkat çekti. Son şampiyonluğunu 2020 yılında Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek yaşayan Fırtına, 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor'u devirip bir zafer daha kazanmayı amaçlıyor. Trabzonspor, kupa özlemine de son vermeyi planlıyor.

18. KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Bordo-mavili kulüp, kupa tarihinde bugüne kadar 9 şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor sırasıyla; 1977, 1978, 1984, 1992, 1995, 2003,

2004, 2010 ve 2020'de kupayı müzesine götürdü. Karadeniz devi, gelecek hafta Konyaspor finalinden galip çıkarak 10. kez şampiyon olmak istiyor. Ayrıca toplamda 18. kez adını finale yazdıran Trabzonspor, daha önce 8 kez de ikincilikle yetindi. Son iki sezonda finalde Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden bordo- mavili takım, artık final şanssızlığını bitirmek istiyor.

ANTALYA'DA SEVİNMİŞTİ

Trabzonspor daha önce Antalya'da bir kez kupa finaline çıktı. 2002- 2003 sezonunda Antalya'da Gençlerbirliği'ne karşı final mücadelesinde boy gösteren bordo-mavililer, 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak şampiyon olmuştu.

NWAKAEME KAZANMIŞTI

Türkiye Kupası'nda son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda yaşayan Trabzonspor'da o dönemki kadrodan Anthony Nwakaeme yer alıyor. 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenen Fırtına'da Nijeryalı yıldız kadroda bulunuyordu.

TEKKE İLK PEŞİNDE

Futbolculuk döneminde Trabzonspor formasıyla iki kez Türkiye Kupası kazanan Fatih Tekke, şimdi teknik direktör olarak aynı başarıyı elde etmek istiyor. Bordo-mavili takımın başında ikinci kez kupa finaline kalan Tekke, bu defa şampiyonluk yaşamak ve hocalık kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı hedefliyor.