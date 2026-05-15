Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Correia sürprizi

Trabzonspor, Fransa’da Lille’de oynayan 25 yaşındaki Portekizli sol kanat Felix Correia’yı izliyor. Bordomavililer transfer girişimlerine hazırlanıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Correia sürprizi

Hücum hattını ve kanatlarını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, aradığı profili Fransa'da buldu. Karadeniz devi, değeri 10 milyon euro olan ve Lille'de forma giyen Felix Correia'yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Yönetimin, Portekizli yetenek için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Sol kanat, sağ kanat ve 10 numara oynayabilen 25 yaşındaki yıldız, hızı ve dinamizmiyle dikkat çekiyor. Lille'le 2029'a kadar kontratı olan Portekizli futbolcu için bordo-mavililerin tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Correia bu sezon 47 resmi maçta 5 gol attı, 6 asist yaptı.

