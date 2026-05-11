Andre Onana Ankara’da sahada

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş derbisinde 7. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Andre Onana'nın, kupadaki Gençlerbirliği maçına yetiştirileceği öğrenildi. Maçın ısınma hareketleri sırasında bileğinde ağrı hisseden Kamerunlu file bekçisinin daha sonra maç esnasında da bu ağrısının devam etmesi nedeniyle kendisini riske etmemek adına kenara geldiği öğrenildi. Onana'nın kupa maçına yetiştirileceği ifade edildi.