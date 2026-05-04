Ozan Ergün öfkesi

Trabzonspor-Göztepe maçının hakemi Ozan Ergün, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle bordo-mavililer tarafından büyük tepki çekti. Sezonun 5. haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde Onuachu'nun golünü vermeyen, ardından Okay'a çıkardığı kırmızı kartla Trabzonsporluları çileden çıkaran Ergün, bir kez daha bordo-mavili camianın tepkisine neden oldu. 27 hafta sonra yeniden Trabzonspor maçına atanan Ergün, önce Mustafa Eskihellaç'ı tartışmalı bir ikinci sarı kartla oyundan attı. Pina ve Salih'e yapılan faullerde kırmızı kartına başvurmazken, gösterdiği tartışmalı sarı kartla Pina'yı cezalı duruma düşürdü.

HAKEM KARARLARI ETKİLİ

Karşılaşmanın en kritik anı ise 86. dakikada yaşandı. Onuachu'nun attığı ve birçok hakem otoritesi tarafından, "Gol" olarak yorumlanan pozisyonu tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine iptal etti. Tüm bunların ardından Trabzonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi ciddi sıkıntıya düştü. Yerel basın hakemin kararları için, "Kendine biçilen görevi yaptı" yorumunda bulunurken, bordo-mavili taraftarlar ise Trabzonspor'un önünün kesildiğini ifade etti. Trabzonspor teknik ekibi, Göztepe karşısındaki puan kaybında hakemin kararlarının çok etkili olduğunu düşünüyor.

HERKES TEPKİLİ

Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında Trabzonspor aleyhine verdiği hatalı kararlarla tepki çeken hakem Ozan Ergün, önceki günkü Göztepe karşısında da birçok tartışmalı karara imza attı. Hek yerel basın hem de taraftarlar Ozan Ergün'e öfke kusarken, teknik ekipte maçın hakeminin skorda önemli rol sahibi olduğuna vurgu yapıyor.

YİNE ONUACHU

Hakem Ozan Ergün hem ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında hem de önceki günkü Göztepe mücadelesinde Paul Onuachu'nun gollerini iptal etti. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçta Nijeryalı yıldızın kafa golünü iptal eden Ergün, önceki gün de Göztepe önünde Ohachu'nun sevincini yarım bıraktı. Ozan Ergün'ün iki kararı da çok tartışıldı.