Ozan Tufan stopere

Konya maçının ilk yarısında performansını beğenmediği Lovik'in yerine ikinci devre Ozan Tufan'ı oynatan Fatih Tekke'nin, Savic dönene kadar tecrübeli futbolcuyu stoperde oynatmayı planladığı ifade ediliyor. Ozan Tufan; merkez orta saha, sağ bek, sol bek ve on numara mevkilerinin ardından stoperde de görev alarak çok yönlülüğünü ortaya koydu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
